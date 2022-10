GF Vip, quattro nuovi concorrenti pronti per entrare in Casa per sostituire i Vipponi che hanno abbandonato e gli squalificati.

Il GF Vip 7 si prepara ad accogliere quattro nuovi concorrenti. Alfonso Signorini deve rimpiazzare i Vipponi che hanno mollato il gioco prima del tempo, tra abbandoni volontari e squalifiche. Chi sono i personaggi pronti ad entrare in Casa?

GF Vip: in arrivo quattro nuovi concorrenti

Anche se è iniziato da poco meno di un mese, il GF Vip ha già visto alcuni concorrenti abbandonare la Casa. Marco Bellavia ha mollato il gioco perché bullizzato dai compagni d’avventura, Ginevra Lamborghini è stata squalificata per questo e Giovanni Ciacci è stato eliminato con un televoto flash per un atteggiamento analogo. A questi tre Vipponi si aggiunge Sara Manfuso che non ha retto la pressione causata dal caso Bellavia. Pertanto, Alfonso Signorini si è ritrovato a dover rimpiazzare i quattro concorrenti.

Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, alcuni personaggi del mondo dello spettacolo sono già in quarantena per entrare in gioco.

L’indiscrezione sui nuovi concorrenti

A lanciare l’indiscrezione sui nuovi concorrenti del GF Vip 7 è l’esperto di gossip Amedeo Venza. Via social, ha scritto:

“4 vipponi sono già in quarantena. Entreranno due per volta. Nelle prossime puntate”.

Venza non ha rivelato i nomi dei concorrenti, ma due di loro dovrebbero entrare in gioco nella puntata di giovedì 13 ottobre.

Chi sono i nuovi concorrenti del GF Vip?

Al momento, non conosciamo l’identità dei nuovi concorrenti del GF Vip 7. Secondo un’indiscrezione, sembra che Alfonso Signorini abbia messo gli occhi addosso ad Helena Prestes, ex fiamma di Antonino Spinalbese e amica di Nikita Pelizon. A lei si potrebbero aggiungere altri nomi che, prima dell’inizio del reality, sono stati visti come papabili Vipponi: da Sarah Altobello ad Alvaro Vitali.

Insomma, il totonomi è aperto.