GF Vip 7, un concorrente ha bestemmiato? La verità

GF Vip 7, un concorrente ha bestemmiato? Sul web esplode il caos, ma alcuni utenti svelano la verità.

Un concorrente del GF Vip 7 ha bestemmiato? E’ questa la domanda più gettonata del web nelle ultime ore. Alcuni utenti sono convinti che uno tra due Vipponi abbia pronunciato un’imprecazione, ma la verità sembra molto diversa.

GF Vip: un concorrente ha bestemmiato?

Il GF Vip 7 è iniziato da poco, ma i concorrenti hanno già iniziato a creare dinamiche. Dalla lite tra Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino per un amore non corrisposto alla diffida di Elettra Lamborghini nei confronti della sorella Ginevra, passando per la presunta passione tra Pamela Prati e Marco Bellavia: insomma, i Vipponi si stanno dando da fare. Nelle ultime ore, però, i fan del reality più spiato d’Italia si stanno ponendo una domanda: un concorrente ha bestemmiato?

Edoardo e Daniele al centro della bufera

Secondo alcuni fan del GF Vip 7, uno tra Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro avrebbe bestemmiato. E’ per questo motivo che su Twitter è esplosa una vera e propria bufera. A svelare l’arcano sono stati altri utenti che, avendo seguito la diretta su canale 55, hanno chiarito che si è trattato solo di un fraintendimento.

Bestemmia al GF Vip: la verità

Né Daniele e né tantomeno Edoardo hanno bestemmiato, per cui nessuno di loro sarà squalificato dal GF Vip.

Molto probabilmente, i fan che hanno dato il via alla bufera hanno compreso male le parole uscite dalla loro bocca.