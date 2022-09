GF Vip, Elenoire Ferruzzi in lacrime: soltanto l'intervento di Luca Salatino riesce a tirarla un po' su.

Nelle ultime ore, Elenoire Ferruzzi ha avuto un brutto crollo ed è finita in lacrime. A consolarla ci hanno provato sia Sara Manfuso che Antonella Fiordelisi, ma soltanto Luca Salatino è riuscito a farla riprendere un po’.

GF Vip, Elenoire in lacrime

Dopo l’ultima diretta del GF Vip, Elenoire Ferruzzi è entrata in crisi. La Vippona si è chiusa in camera e si è lasciata andare alle lacrime. Raggiunta da Sara Manfuso e Antonella Fiordelisi, ha spiegato di essere triste a causa del trattamento che ha ricevuto nel corso della diretta. A suo dire, non è stata capita e il suo sentimento per Luca Salatino è stato messo in dubbio. Elenoire ha ammesso:

“Non sto bene, anche per quello che è successo ieri. Ok che poi nelle prossime puntate parleranno d’altro, ma è una cosa ben più profonda. Sono arrabbiata anche perché non mi sento capita e sono ferita. Io provo delle cose vere e non sono stata creduta”.

Lo sfogo di Elenoire Ferruzzi

Elenoire, tra le lacrime, ha proseguito:

“Per l’ennesima volta sono stata smentita. Hanno detto che io ho travisato, ma come si permettono? Perché devono dire tutto questo?! Il capitolo non è chiuso, non posso chiuderlo a comando. Appunto perché non erano cose campate in aria per me non riesco a chiudere. So che non posso fare nulla qui dentro. Capisco che non ci sono delle soluzioni”.

Sara, a questo punto, ha provato a farla ragionare un po’: “Capisco che il capitolo non si possa chiudere a comando.

Però tesoro c’è da dire una cosa. Non chiudi a comando, ma cosa si può fare? Non puoi fare nulla, tu hai i tuoi sentimenti, ma lui ha la sua storia. Tu non hai alternative. Tu ci sei con le tue emozioni e lui con la relazione con Soraia“. Elenoire, però, è apparsa inconsolabile e solo l’intervento di Luca ha cambiato un po’ le cose.

GF Vip, Elenoire in lacrime: interviene Luca

Salatino, vedendo la sua amica in lacrime, è intervenuto e l’ha abbracciata. “Non sto davvero bene. Per quello che è successo, no, non ho nemmeno fame“, ha ammesso Elenoire. Luca ha provato a consolarla: