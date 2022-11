GF Vip, Micol e Edoardo sempre più vicini: "Abbiamo capito di piacerci"

Nella casa del GF Vip Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia sono sempre più vicini e, nelle ultime ore, i due si sono confessati i loro sentimenti.

Edoado Tavassi e Micol Incorvaia

Fin dal loro ingresso nella casa del GF Vip è parso a tutti chiaro che potesse esserci qualcosa di più che una semplice amicizia tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia e, nelle ultime ore, il fratello di Guendalina ha confessato i suoi sentimenti alla sorella di Clizia, che ha dato prova di ricambiarli.

“Quando ho capito che mi piacevi come tipo? L’ho capito il giorno del test, quella sera.

Ah, è lo stesso momento in cui l’hai capito te? Io quel giorno ero anche un po’ giù. Come mi comporto se uno mi piace? Se uno mi piace non è che mi butto e gli dico ‘hey ciao’. Dipende dalla persona diciamo. Però non ho idea del modo che ho, diciamo che rido e scherzo, faccio la simpatica. Non è che faccio troppe cose diverse. Forse do più attenzioni. Diciamo che lo cerco con lo sguardo e lo studio un po’.

[…] Io ho fatto finta di non conoscerti, ma ho seguito ogni tuo passo a L’Isola. Mi sei subito stato simpatico. […] Comunque a un certo punto ho avuto paura che entrasse qualcuna e che tu non mi calcolassi più“, ha dichiarato Micol, mentre Edoardo le ha specificato di voler continuare la loro relazione anche al di fuori del reality show.

In tanti si chiedono se i due formeranno una nuova coppia all’interno del programma e se la loro conoscenza sia destinata a durare anche al di fuori del programma tv.