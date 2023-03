Dopo l’ultima diretta del GF Vip, Micol Incorvaia ha avuto un crollo. A causa degli attacchi di Sonia Bruganelli, la Vippona ha minacciato di abbandonare la Casa.

GF Vip: Micol minaccia di abbandonare la Casa

Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, Sonia Bruganelli si è scagliata contro Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi. L’opinionista li ha giudicati inutili per il gioco e i due non hanno incassato in silenzio. Appena i riflettori si sono spenti, la sorella di Clizia ha avuto un crollo e ha minacciato di abbandonare la Casa. Sfogandosi con Giaele De Donà, Micol ha ammesso:

“Me ne voglio andare ve lo dico, domani faccio l’appello. Ci sono state troppe puntate brutte. L’altra volta il van, poi lunedì scorso quella contro Edoardo e ora stasera quella cosa. No ragazzi io me ne vado”.

Il crollo di Micol Incorvaia

Poco dopo, la Incorvaia si è rifugiata nel Van con Tavassi e Donnamaria e ha proseguito il suo sfogo:

“Sono provata da tante cose e anche dal fatto che sono cinque mesi che sono qui dentro. Non mi è piaciuto nemmeno il padre di Edoardo che ha detto quelle cose. Invece di dire ‘hai degli amici splendidi andate forte’ ha detto ‘tu stai cercando di coprire qualcuno’. Io ci rimango malissimo per queste cose. Io poi sono un personaggio marginale? Ok basta, ti faccio vedere quanto me ne frega. Ho smesso di giocare basta. Me ne voglio andare, se mi state ascoltando tanto sono in nomination. Sì faccio la richiesta visto che sono al televoto. E fino all’esito mi metto in panchina. Poi lunedì magari esco e vado via”.

Micol delusa anche dal padre di Donnamaria

Non solo da Sonia Bruganelli, Micol è delusa anche dal padre di Donnamaria. Parlandone direttamente con Edoardo, ha dichiarato: