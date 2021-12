Durante l’ultima puntata del GF Vip, Nicola Pisu ha improvvisamente lasciato lo studio: l’ex concorrente ha svelato il motivo con un post sui social.

GF Vip, Nicola Pisu spiega perché ha lasciato lo studio: “È venuto un medico nei camerini”

Sui motivi della sparizione misteriosa dell’uomo sono state formulate svariate ipotesi in quanto nessuno si era premunito di risolvere il “giallo”. Infine, è stato proprio il diretto interessato a svelare di aver dovuto lasciare lo studio per incontrare un medico.

GF Vip, Nicola Pisu lascia lo studio: le ipotesi dei fan del reality show

L’ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip Nicola Pisu ha recentemente postato un messaggio sui suoi canali social per spiegare cosa l’abbia portato ad abbandonare lo studio durante la puntata di lunedì 6 dicembre. L’intervento dell’ex gieffino è stato volto principalmente a confutare le numerose teorie che avevano cominciato a circolare sul web dopo l’accaduto.

Tra i fan del reality, infatti, c’è stato chi ha sostenuto che Nicola Pisu temesse di doversi confrontare con Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli e chi, proprio per questo motivo, asseriva che l’ex concorrente fosse stato malamente apostrofato dal conduttore Alfonso Signorini.

GF Vip, il post di Nicola Pisu: “Non mi sono sentito bene”

Simili congetture, tuttavia, sono state smentite da Nicola Pisu che ha dichiarato: “In merito a quello che hanno scritto sui social su quello che è successo, sul fatto che uno degli autori mi abbia trattato male oppure che mi volessero obbligare a rimanere lì per parlare di Miriana e Biagio e sulla frase che avrebbe detto Alfonso, che sono uno sfigato di emme, volevo dirvi che non è assolutamente vero perché io ieri purtroppo non mi sono sentito bene.

Sono andato nei camerini ed è venuto un medico a visitarmi. Lui mi ha poi consigliato di andare a casa. Quindi volevo smentire quello che è stato scritto. E niente, tutto qui”.