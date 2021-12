GF Vip, Alex Belli sulla moglie Delia Duran: “Lei è peggio di me. Soleil le piace, io lo so”

Al Grande Fratello Vip, Alex Belli ha fatto alcune confidenze intime sulla compagna Delia Duran e sul suo rapporto con Soleil Sorge.

GF Vip, Alex Belli viene rassicurato da Giacomo Urtis

Nella Casa del Grande Fratello Vip, al termine della puntata trasmessa in diretta nella serata di lunedì 6 dicembre, Alex Belli si è confrontato con il chirurgo delle star, Giacomo Urtis, amico della moglie Delia Duran.

Durante la chiacchierata, Giacomo Urtis ha confortato e rassicurato l’attore, rivelandogli che la sua compagna è tranquilla e che quanto accaduto è certamente da imputare a pessimi consigli che la donna ha scelto di seguire.

A questo proposito, il chirurgo estetico ha dichiarato: “Delia capirà tutto, è una apertissima lo so bene. La conosco da tanto. Non è una donna chiusa di un paesino. Sì, il general public non può capire molte cose. Come mai si è arrabbiata quando è venuta qui al GF? Amore lo sai meglio di me come funziona in questo mondo.

Ci sono persone esterne al programma che magari l’hanno consigliata in quel modo. Poi si è trovata davanti Sole in puntata ed ha portato avanti i consigli. Però fidati che lei è apertissima di mentalità e non è arrabbiata. […] Hai visto quando hanno detto che siamo un trio io te e Soleil?”.

GF Vip, Alex Belli sulla moglie Delia Duran: “A lei, Soleil piace. Io lo so”

Alle osservazioni di Giacomo Urtis, Alex Beli ha rivendicato e confermato la natura aperta della moglie, asserendo:“Delia capirà tutto, sono convinto di questo.

[…] Sei matto Giacomo? Se parli di coppie aperte qui la gente ti prende per pazzo. […] Ma tu lo sai cosa mi ha detto prima di entrare Delia? ‘Guarda, so che molto probabilmente la persona con cui ti troverai bene sarà Soleil’. A lei Soleil piace e io lo so. A casa noi abbiamo la nostra amica Stella, che viene con noi in vacanza, ha anche dormito con noi. Tanto per come sono fatto io, Delia e Giacomo, il pubblico generalista non ci capirà mai!”.

GF Vip, Alex Belli sulla moglie Delia Duran: “Lei è peggio di me”

Infine, l’ex volto di Centovetrine ha concluso il suo discorso con il chirurgo, rivelando: “Tesoro, Delia è avanti anni luce. Io me la sono sposata per questo. Ma secondo voi dopo un matrimonio finito e tutto il resto io mi sposavo la prima che trovavo? L’ho sposata perché è il mio equilibrio, perché mi ha capito. Non solo questo, lei è peggio di me. Delia sta con me da 3 anni ed è con me 24 ore al giorno e non mi dice nulla. Sa e ha capito tutto. Lei si è messa con un artista, un uomo multitasking”.