GF Vip, Nikita su Antonella: "Edoardo la controlla altrimenti svacca"

Nikita Pelizon è stata bersagliata sui social per una sua affermazione nei confronti di Antonella Fiordelisi.

Nikita Pelizon contro Antonella Fiordelisi

Nelle ultime ore al GF Vip i concorrenti si sono mascherati come i personaggi della favole Disney e Antonella Fiordelisi ha ceduto a Nikita Pelizon il costume della Sirenetta Ariel in cambio di quello del granchio Sebastian. Un’affermazione fatta da Nikita Pelizon sul suo fisico ha però finito per mandare su tutte le furie la schermiditrce (e come lei il pubblico da casa).

“È evidente perché non ha voluto indossare il costume da Ariel, Antonella mangia dalla mattina alla sera ed Edoardo la deve controllare quando mangia perché altrimenti poi svacca e piange”, ha detto Nikita nei confronti della coinquilina.

Quando Antonella ha avuto modo di ascoltare le sue parole è andata su tutte le furie e ha replicato: “Esce fuori piano piano. Molto brava a controllarsi. È molto furba, sta attenta a come parla. Dopo questa battuta ti devi vergognare. Le ho lasciato anche il vestito di Ariel e come al solito me la prendo in quel posto”. In tanti si sono scagliati contro Nikita per le sue parole poco delicate nei confronti della collega che, oltretutto, sembra avere un rapporto conflittuale con il suo fisico.

A cena infatti Antonella siè rifiutata di mangiare e nelle scorse settimane suo padre è finito nell’occhio del ciclone proprio per averle intimato di stare attenta nel controllare il suo peso all’interno della Casa.