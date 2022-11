GF Vip, Antonella incontra il padre: la frase fa infuriare i fan

GF Vip, Antonella Fiordelisi incontra il padre Stefano: la frase infelice fa infuriare i fan.

Nel corso dell’ultima diretta del GF Vip, Antonella Fiordelisi ha ricevuto una bellissima sorpresa da suo padre Stefano. Tutto bellissimo, peccato che il genitore si sia lasciato andare ad una frase che ha fatto infuriare i fan.

Antonella Fiordelisi, durante l’ultima puntata del GF Vip, ha incontrato suo padre Stefano. L’ex schermitrice è molto legata al genitore, che le è stato accanto in tutte le sue avventure sportive. La Vippona è stata felicissima di vederlo, ma lei e tutti i suoi fan sono rimasti senza parole davanti ad una frase del tutto infelice pronunciata dall’uomo.

Davanti ad una Antonella freezata, il signor Stefano ha dichiarato:

“Come stai, amore? Sei bellissima, Antonella. Ti guardo con mamma tutti i pomeriggi, non perdo un secondo. Stai facendo un percorso bellissimo. Alti e bassi, qualche basso potevi evitarlo ma è sempre la paura che ti frega. Devi imparare a fidarti un po’ più degli uomini. Io e mamma siamo Donnalisi (il nome nato dalla crasi tra i cognomi Donnamaria e Fiordelisi, ndr), quindi credici in questa storia. Forse hai toppato in qualche occasione sempre per questa maledetta paura che hai. Vai avanti, credici, impara a fidarti perché Edoardo è una persona di spessore. Credici, non sono tutti uguali gli uomini. Devi fidarti di mamma e papà. A volte sei testarda. Hai fatto qualcosa con Edoardo che mi ha fatto un po’ arrabbiare. Avevi timore di avvicinarti troppo ma ci credo in Edoardo. Anzi, vorrei anche vederlo”.