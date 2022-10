GF Vip, l'ex fidanzato di Antonella vuole un confronto con lei: non si sono mai lasciati del tutto.

Antonella Fiordelisi è entrata nella Casa del GF Vip dicendo di essere single. Stando a quanto sostiene l’ex fidanzato, tale Gianluca Benincasa, la realtà dei fatti non è proprio questa: i due erano in pausa di riflessione, ma ancora innamorati l’uno dell’altra.

GF Vip: spunta l’ex fidanzato di Antonella

Intervistato da Fanpage, l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi ha deciso di togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Si chiama Gianluca Benincasa, ha 37 anni ed è un imprenditore e mental coach. L’uomo ha raccontato che la loro storia d’amore è stata messa in pausa quando la Vippona ha ricevuto la chiamata per il GF Vip. Ha dichiarato:

“Ci eravamo dati una pausa così che potesse viversi a pieno la sua esperienza, ma i sentimenti non si spengono da un giorno all’altro. È mancato del tutto il rispetto nei miei confronti. Sono passato per stupido, ci ho perso la faccia. Non ho aperto bocca nonostante fossi innamorato e mi abbia fatto male vederla tra le braccia di un altro, ma ora voglio raccontare come sono andate davvero le cose”.

Le dichiarazioni di Gianluca Benincasa

L’ex fidanzato di Antonella crede di essere “passato per stupido” e aver “perso la faccia“. Ha raccontato:

“Finora sono rimasto in silenzio per rispettare la sua esperienza televisiva, ma nel frattempo è stato detto tanto di me, soprattutto da parte di persone esterne che del nostro rapporto non sanno nulla. Mi hanno accusato di essere un malato di fama, ma non mi sono mai intromesso, nonostante la nostra è stata l’unica storia d’amore autentica nella vita di Antonella. (…) Lei stessa lo ha fatto nella Casa, parlando di me come il suo migliore amico. Credo avesse paura di compromettere il suo percorso. (…) Non abbiamo mai smesso di frequentarci, abbiamo passato l’estate insieme, ma quando ha deciso di partecipare al GFVip abbiamo deciso di prenderci una pausa, così che lei potesse viversi a pieno la sua esperienza. Avevamo entrambi paura di soffrire. Ci siamo detti che una volta uscita ne avremmo riparlato, ma ci siamo lasciati da innamorati. Il nostro rapporto non è mai stato realmente chiuso”.

Gianluca sostiene che la Fiordelisi sia ancora innamorata di lui.

E’ per questo che è rimasto senza parole quando l’ha vista tra le braccia di Edoardo.

L’ex di Antonella vuole un confronto al GF Vip

Benincasa ha ammesso che dopo l’inizio del flirt tra Antonella ed Edoardo gli è crollato il mondo addosso. Ha dichiarato

“È stato il mese e mezzo più brutto della mia vita. Non ho mai aperto bocca nonostante fossi innamorato e mi facesse male vederla tra le braccia di un altro. Ho smosso i voti di mezza Italia per aiutarla a risultare la preferita. Mi sono sentito uno stupido agli occhi di chi ci conosce, sapevano che doveva trattarsi di una pausa di riflessione… Invece anche sui social sono passato per il ‘cornuto‘ di turno. Quasi non riuscivo ad uscire di casa dalla vergogna”.

L’ex fidanzato di Antonella, in conclusione, pretende un confronto con lei nella casa del GF Vip. Ha ammesso: