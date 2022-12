Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia si sono finalmente lasciati andare, regalando ai fan del GF Vip i primi baci in favore di telecamere.

Nelle ultime ore, però, Oriana Marzoli li ha anche beccati in una strana posizione. Attimi di imbarazzo nel van.

GF Vip, Oriana becca Micol e Tavassi in una strana posizione

Gli Incorvassi, nome che i fan hanno dato alla coppia formata da Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, si sono finalmente lasciati andare. I due non si nascondono più dalle telecamere e si scambiano baci e tenerezze. Sia chiaro, non sono ancora andati oltre, ma si sono comunque avvicinati tantissimo.

Nelle ultime ore, hanno cercato anche un po’ di intimità nel van, ma sono sati beccati da Oriana Marzoli in una strana posizione.

Tavassi e Micol si sono appartati nel van, luogo che hanno scelto come nido d’amore. Edoardo era steso, mentre la Incorvaia era a cavalcioni su di lui. Una posizione particolare, che ha indotto i telespettatori e la stessa Oriana a fare pensieri sconci.

Appena la Marzoli ha aperto la porta del van, ha esclamato: “Escusate“.

Micol, appena ha sentito la voce di Oriana, ha cambiato posizione e imbarazzatissima ha esclamato:

“No tranquilla, no, no, no… Era pure la prima volta che stavamo in questa posizione…”.