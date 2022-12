GF Vip, Daniele e Oriana sempre più vicini: intervengono Wilma ed Elenoire

Dopo che Antonino Spinalbese l’ha rifiutata, Oriana Marzoli si è riavvicinata a Daniele Dal Moro.

I due sembrano sempre più affiatati, motivo per cui Wilma Goich ed Elenoire Ferruzzi sono state chiamate ad esprimere un loro parere.

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli sono sempre più vicini. “Ho sempre voluto la pace con lui perché per me è stato importante“, ha ammesso la bella venezuelana. L’ex tronista, invece, è un po’ più cauto:

“Il passato fra me e Oriana mi lascia qualche perplessità per questo motivo sono molto cauto e staccato, lei con me è molto carina e questo non lo metto in dubbio. Ma non mi è molto chiaro il suo comportamento in questo momento”.