Al termine dell’ultima puntata del GF Vip, Daniele Dal Moro ha dato un bel due di picche a Wilma Goich.

Anche se durante la diretta aveva utilizzato parole ambigue, appena i riflettori si sono spenti ha friendzonato la cantante.

GF Vip: Daniele dà un due di picche a Wilma

Durante l’ultima diretta del GF Vip, Daniele Dal Moro ha potuto vedere un video in cui Wilma Goich confessa a Patrizia Rossetti di essersi innamorata di lui. Il Vippone ha replicato con parole piuttosto ambigue: “Sia io che lei siamo grandi e vaccinati e sappiamo bene cosa facciamo e sappiamo bene cosa sono i sentimenti e l’amore.

Il fatto che tra me e lei ci sia una sintonia forte che anche a me è capitato poche volte di trovare penso non debba essere un ostacolo per vivere la nostra amicizia speciale qui e fuori“. Eppure, al termine della diretta Daniele ha friendzonato Wilma.

Le parole di Daniele su Wilma

Parlando con Micol Incorvaia, Daniele ha confessato che tra lui e Wilma non potrà mai esserci altro che amicizia.

Dal Moro ha dichiarato:

“Sono molto legato a lei e mi dispiace quello che è successo stasera a lei con la storia di Patrizia. Però ti assicuro che quando è da sola senza la Rossetti Wilma è diversa. Se lei si sta illudendo? Ma no non credo proprio. Pensi che lei non lo sappia che con me non potrebbe avere nulla di più di un’amicizia? Spero che lei lo sappia e lo sa. Non è una sprovveduta. Perché tra noi potrebbe esserci solo questo. Lei credo sia gelosa della nostra amicizia. Magari pensa che io possa allontanarmi”.

Daniele non ha alcun dubbio: anche Wilma è consapevole che tra loro ci può essere solo amicizia.

Daniele e Wilma dopo il GF Vip

Dal Moro, quando il GF Vip sarà finito, intende continuare ad avere un rapporto con Wilma.

Ha dichiarato: