GF Vip, tra Daniele e Wilma scatta il bacio: "Potremmo amarci"

Daniele Dal Moro e Wilma Goich si sono scambiati un bel bacio a stampo.

Complice il ritorno dei positivi al Covid nella Casa del GF Vip, i concorrenti si sono lasciati un po’ andare.

GF Vip: tra Daniele e Wilma scatta il bacio

I concorrenti del GF Vip positivi al Covid, tranne Alberto De Pisis che non si è ancora negativizzato, sono tornati in gioco. Finalmente, la casa si è ripopolata e le dinamiche più interessanti hanno ripreso il via. Per festeggiare il ritorno di Wilma Goich e Patrizia Rossetti, le uniche che tengono pulita la dimora, Antonino Spinalbese e Daniele Del Moro le hanno trascinate in confessionale.

Qui, è scattato un bel bacio a quattro.

La reazione di Wilma al bacio con Daniele

In confessionale, prima del bacio, la Rossetti ha tuonato:

“Come ho trovato la casa? Negativo. Ho trovato sigarette ovunque, cucina peggio di come l’abbiamo lasciata. Prima di andare a letto stasera devono sistemare sennò non si dorme”.

A questo punto, Antonino ha esclamato: “Io e Daniele dobbiamo ringraziarle e farle capire la nostra mancanza con un bel bacio“.

Il bacio è servito e tra i quattro a gongolare di più è stata Wilma, che non vedeva l’ora di lasciarsi andare con Daniele.

Wilma proprone un amore platonico

Dopo il bacio, Wilma si è confidata con Patrizia. Ha ammesso:

“E se fosse una storia d’amore? Potremmo amarci platonicamente”.

La Rossetti, strano ma vero, non ha replicato nulla. Nel frattempo, i fan del GF Vip hanno commentato il kiss tra la Goich e Daniele, sottolineando che lei ha approfittato della situazione.