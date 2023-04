GF Vip, Oriana Marzoli ha incontrato il padre di Daniele Dal Moro

GF Vip: to be continued. Oriana Marzoli ha conosciuto il papà di Daniele Dal Moro, l’ex onorevole del Pd Gian Pietro Dal Moro. A rivelarlo è stata la stessa influencer su Twitter: i tre hanno pranzato insieme.

La loro storia procede a gonfie vele

A una settimana dalla fine del Grande Fratello Vip, Oriana e Daniele non si sono separati nemmeno un attimo: a testimoniarlo numerosi scatti e video condivisi sui social da entrambi. Dopo un pit stop a Roma, la coppia si è spostata prima a Verona, città dell’ex concorrente, e poi nelle Marche, dove l’influencer venezuelana è stata ospite in un locale per una serata. Subito dopo, le prime presentazioni ufficiali in famiglia: rispondendo a un fan su Twitter, la stessa Oriana ha rivelato l’incontro con il papà di Daniele: «[…] abbiamo mangiato insieme l’altro giorno» ha commentato.

A dispetto di chi non avrebbe scommesso su di loro

Dopo la fine del GF, Oriana e Daniele appaiono sempre più inseparabili. C’è chi non avrebbe scommesso per nulla sulla loro unione a telecamere spente, e invece i due smentiscono alla grande: tra cene fuori e qualche fuga d’amore, gli ex gieffini provano a recuperare il tempo perso nelle ultime settimane. Ricordiamo che Oriana si è classificata seconda al programma (è stata battuta al televoto dal Nikita Pelizon) e Daniele si è fatto trovare fuori dallo studio per sorprenderla e stringerla subito tra le braccia.