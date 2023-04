GF Vip, Edoardo Tavassi ha fatto in passato la comparsa in un film

Curiosità sul GF Vip. La mascotte della settima edizione Edoardo Tavassi ha attirato durante il reality diversi elogi per il suo spirito goliardico, alternati ad altrettante critiche per i presunti atteggiamenti manipolatori. Prima di partecipare al Grande Fratello, tuttavia, il belloccio 37enne aveva approcciato al mondo del cinema. Vediamo in che modo.

La comparsa in Il papà di Giovanna

Innamoratosi di Micol Incorvaia durante il programma, prima di entrare nel reality Edoardo Tavassi aveva intrapreso una carriera nel doppiaggio e lavorava come videomaker per uno studio medico.

Resta poco nota la sua comparsa in un film del 2008 diretto da Pupi Avati dal titolo Il papà di Giovanna, con Silvio Orlando e Alba Rohrwacher come protagonisti.

Nel film Tavassi è compare in una scena insieme a Orlando e all’attrice Valeria Bilello. Che ci sia nel futuro del gieffino ancora spazio per il cinema e la recitazione?

Continuano le critiche su Edoardo Tavassi

A una settimana dalla fine del GF, lo speaker radiofonico Charlie Gnocchi si è aggiunto alla lista di coloro che hanno accusato Tavassi e ha espresso durante un’intervista alcune critiche sull’ex coinquilino: «Tavassi è stato molto bravo e furbo. Ha preso il mio posto come animatore non senza qualche piccolo sotterfugio. Purtroppo siamo due persone molto diverse: io ho sempre cercato di includere e fare gruppo, lui ha diviso la casa in fazioni».