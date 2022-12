GF Vip, Oriana si ustiona la gamba: la regia censura l'audio

GF Vip, Oriana Marzoli si ustiona la gamba: la regia censura l'audio e la chiama in confessionale per 20 minuti.

Attimi di paura per Oriana Marzoli al GF Vip.

La Vippona si è ustionata una gamba e la regia del reality più spiato d’Italia si è vista costretta a censurare l’audio. Come sta la belle venezuelana?

GF Vip: Oriana Marzoli si ustiona la gamba

Brutta disavventura al GF Vip per Oriana Marzoli. Mentre si trovava nell’area beauty con Nikita Pelizon si è ustionata una gamba sedendosi sopra una piastra rovente. Le bella triestina aveva avvisato l’amica di non sedersi sullo sgabello, ma Oriana non l’ha ascoltata.

Molto probabilmente, era sovrappensiero e non ha minimamente sentito il suo avverimento.

GF Vip: Oriana si chiude in confessionale

Appena si è seduta sulla piastra rovente, Oriana ha iniziato ad urlare: “Ah, mer*a, mer*a, mer*a… la pelle… Ah“. La regia del GF Vip ha prontamente censurato l’audio, mentre Nikita si è subito adoperata per soccorrere la coinquilina. La Pelizon l’ha aiutata a mettere dell’acqua fredda sull’ustione e ha provato a tranquillizzarla un po’.

Poco dopo, la Marzoli è stata chiamata in confessionale ed è rimasta dentro per oltre 20 minuti.

Come sta Oriana Marzoli?

Quando è uscita dal confessionale, Oriana aveva una fasciatura sulla gamba. Molto probabilmente, il medico del GF Vip le ha dato una pomata contro le ustioni. Tra qualche giorno, questa disavventura sarà solo un brutto ricordo.