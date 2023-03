GF Vip, Oriana sparla di Nikita con Onestini: "Ecco cosa vuole far passare"

Oriana Marzoli, prima finalista del GF Vip, non sopporta più Nikita Pelizon. La Vippona, durante uno sfogo con Luca Onestini, ha svelato quella che, a suo dire, è la strategia della coinquilina.

Fin dai primi giorni di permanenza al GF Vip, Oriana Marzoli non ha mai provato grande simpatia nei riguardi di Nikita Pelizon. Adesso che il reality più spiato d’Italia si avvicina alla conclusione, la bella venezuelana non sopporta più la coinquilina. Sfogandosi con Luca Onestini, ha svelato quella che, a suo dire, è la strategia della triestina.

Oriana ha dichiarato:

“Non riesco a fare finta di niente. Adesso mi deve venire a dire che io non la sopporto perché era vicina a Daniele e adesso è vicina a te … Hai capito che cosa vuole far capire? Micol era invidiosa di Antonella per l’estetica e io adesso sarei invidiosa di lei? Che follia”.

Onestini ha ascoltato in silenzio lo sfogo della Marzoli, ma dal suo sguardo sembra essere d’accordo con lei.

Oriana ha concluso:

“Se tocchi una persona a cui voglio bene è come se toccassi me. Sono fatta così. Mi viene spontaneo farlo. Lei vuole far passare il messaggio che Micol era invidiosa di Antonella per l’estetica e basa di nuovo tutto su quello”.