Al Grande Fratello Vip Nikita Pelizon ha inaspettatamente scagliato una frecciatina contro Ivana Mrazova.

Nikita Pelizon: la frecciatina a Ivana Mrazova

Al GF Vip 7 sembra essere inaspettatamente risbocciato il sentimento tra Ivana Mrazova e il suo ex e così Nikita Pelizon, che aveva manifestato un interesse verso il modello, si è ritrovata con un pugno di mosche. Nelle ultime ore l’influencer ha inaspettatamente scagliato quella che in molti credono essere una frecciatina contro la sua rivale, Ivana Mrazova, e in diretta tv ha detto: “Ivana stai tranquilla che non avrei nessuna intenzione di provarci”. A seguire Nikita ha anche specificato che il suo ricordo di Luca Onestini sarebbe bello ma l’avrebbe anche fatta soffrire. “È uno dei ricordi più belli di qua, ma è anche lo stesso opposto: è anche una delle cose che mi ha fatto più soffrire qua dentro. È tutte e due”, ha ammesso.

Al momento non è dato sapere se e come le cose tra i due evolveranno visto che al GF Vip Luca Onestini ha messo in chiaro di provare ancora qualcosa per la sua celebre ex. I due si erano separati nel 2020 e in tanti sono curiosi di sapere se, al di fuori del bunker di Cinecittà, riprenderanno a frequentarsi.