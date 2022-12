Patrizia Rossetti ha deciso di chiudere con Wilma Goich.

La concorrente del GF Vip è convinta che la coinquilina abbia parlato male di lei e si augura che venga cacciata il prima possibile.

GF Vip: Patrizia chiude con Wilma

L’amicizia tra Patrizia Rossetti e Wilma Goich al GF Vip è giunta al capolinea. Dopo aver parlato con Milena Miconi, la regina delle televendite ha capito che la cantante ha parlato male di lei più volte. “Dice a me che sono pettegola, quando Wilma ha detto peste e corna su questa casa“, ha tuonato la Rossetti infuriata come non mai.

Lo sfogo di Patrizia Rossetti

Patrizia ha proseguito:

“Sta giocando, semplice. (…) Ha frequentato troppo Daniele e Antonino ed è diventata una mia nemica, quello che le dicono loro va bene. Non è mai stata mia amica. (…) Allora, sai cosa ti dico? Mi auguro che esca. Ma lo dico proprio con il cuore”.

La Rossetti spera che Wilma venga eliminata dal GF Vip il prima possibile.

Come reagirà Wilma Goich?

Fin dai primi giorni al GF Vip, Wilma e Patrizia hanno sempre avuto un rapporto altalenante.

Eppure, in favore di telecamere, le due hanno parlato più volte di un’amicizia importante. Come reagirà la Goich quando scoprirà le parole che le ha riservato la Rossetti? Lo scopriremo lunedì 2 gennaio, quando Alfonso Signorini annuncerà anche chi tra Wilma, Nikita Pelizon, Oriana Marzoli e Sarah Altobello ha vinto il televoto.