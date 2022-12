Gf Vip, scintille a Natale tra Wilma Goich e Patrizia Rossetti: il motivo

Scontro a tavola anche durante il pranzo di Natale al Grande Fratello Vip.

Che tra Wilma Goich e Patrizia Rossetti non corra buon sangue è abbastanza chiaro ai telespettatori che però, probabilmente, non si aspettavano un’accesa discussione anche durante il 25 dicembre. Finita peraltro con una delle due vippone che, arrabbiata, ha lasciato la tavolta.

Scontro tra Patrizia Rossetti e Wilma Goich

Il battibecco poi degenerato è nato per il comportamento di un terzo vip, che ha portato la Rossetti a dire la sua portando la Goich a reagire e rispondere a tono.

I mesi di convivenza stanno, del resto, portando a galla nuove tensioni e l’irascibilità in alcuni momenti può essere difficile da controllare.

La showgirl ha sottolineato, nello specifico, come alcuni concorrenti tra i quali Daniele si siano allontanati dal tavolo intorno al quale stavano mangiando; ma Wilma ha replicato alla Rossetti invitandola a non dare peso a questo comportamento poichè ognuno è libero di fare ciò che vuole. I toni tra le due sono però parsi fin da subito piuttosto tesi e la replica indispettita della cantante ha provocato la reazione immediata di Patrizia, scattata subito contro la vippona seduta alla sua sinistra.

I motivi del litigio legati a Daniele

I toni si sono ulteriormente alzati proprio per il fatto che Daniele abbia deciso, durante il pranzo, di continuare a mangiare in piedi. “Fregatene”, ha urlato la Goich alla showgirl invitandola a non dare peso ai comportamenti degli altri ma la Rossetti ha ribattuto, infastidita, che per lei quella “è una mancanza di rispetto”. Prima di alzarsi a sua volta ed andare via da tavola non ha però mancato di lanciare alla Goich una pesante frecciatina: “Va bene, non te lo tocco più” le ha detto, riferendosi al particolare rapporto di Wilma con Daniele.

Insomma, la tensione non è andata scemando ed anzi il confronto si è fatto sempre più acceso e le due vippone hanno continuato a sostenere il proprio punto di vista. Riusciranno a risolvere la questione?