GF Vip, Patrizia contro Wilma: "Sono stata vittima sua, mi ha trascinato"

L’amicizia tra Patrizia Rossetti e Wilma Goich sembra essere arrivata al capolinea.

Dopo l’ultima puntata del GF Vip, le due hanno avuto diverse discussioni e la regina delle televendite ha svelato alcuni retroscena sulla cantante.

GF Vip: Patrizia contro Wilma

Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, Patrizia Rossetti e Wilma Goich sono state messe davanti alle cattiverie che hanno detto su Micol Incorvaia. Le due hanno fatto mea culpa, ma appena le luci della diretta si sono spente hanno iniziato a litigare tra loro.

La regina delle televendite, delusa dalla cantante, si è sfogata con Sarah Altobello:

“Le ho chiesto come stava e se aveva voglia di parlare, mi ha sbranata. Si è rivoltata malissimo nei miei confronti. Io sono stata vittima sua, c’ho pensato stanotte eccome se c’ho pensato. Tutte le volte che vedeva passare Micol e Nikita con Daniele faceva le battute contro di loro. Dice che non è gelosa di Daniele ma non è la verità”.

GF Vip: scoppia la lite tra Patrizia e Wilma

Dopo questo sfogo, Patrizia si è rifugiata tra le braccia di Luca Salatino.

Wilma, vedendo la scena, ha esclamato: “Soraia è fortunata, però qui c’è chi si imbuca“. Questa battuta ha fatto infuriare la Rossetti, che ha tuonato:

“Wilma lascia perdere! Ti dico lascia perdere e smettila. Chi si imbuca mi dici? Io non ti dico più nulla fai come ti pare. Perché devi dire ste cose? Hai detto ‘se ne accorgono tutti che ti imbuchi’. Non dire queste stro***te. E poi che ca**o te ne frega se c’è qualcuno che si imbuca?”.

GF Vip: Patrizia smaschera Wilma

Poco dopo, Patrizia si è sfogata con Oriana Marzoli, Sarah e Giaele De Donà.

La Rossetti ha smascherato Wilma:

“Lei mi trascinava. Anche oggi ha ricominciato contro Micol. Eravamo a tavola e mi faceva ‘hai visto chi manca qui?’ E intendeva che non c’erano Daniele e Micol. Io l’ho subito fermata dicendole che non me ne frega un tubo. Lei è gelosa di lui. Se è solo amica non dovrebbe esserlo. Stessa cosa faceva con Nikita quando era spesso insieme a Daniele”.

La prossima puntata del GF Vip si prospetta imperdibile.