GF Vip, Patrizia Rossetti sbugiarda Wilma e si scaglia contro gli autori

Patrizia Rossetti e Wilma Goich, nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, sono state messe spalle al muro per le offese che hanno riservato a Micol Incorvaia. Entrambe si sono scusate, ma la pessima figura che hanno fatto passerà alla storia. Al termine della diretta, però, la regina delle televendite ha sbugiardato la cantante e si è scagliata contro gli autori del GF Vip.

“Sono le cavolate che uno dice e qui dentro se ne dicono tante. Però quando Wilma ha detto che Micol deve chiudersi nel gabinetto io l’ho fermata e le ho detto ‘mi dissocio, questa è esagerata, stai esagerando Wilma ti prego’. Come mai quello non l’hanno mandato in onda? Hanno trasmesso solo la clip di me che facevo le battute con Wilma. Io però penso che lei per me adesso è trasparente, perché non mi calcola. Non è che perché io sono vecchia devo andare sempre io a cercare gli altri per l’età e la maturità. Sai Nikita ci sono dei giorni che io sono lì sola come un cane e nessuno se ne accorge. Mi piacerebbe ogni tanto che qualcuno si avvicinasse a me e non sempre io agli altri”.