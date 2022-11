GF Vip, Wilma Goich contro Patrizia Rossetti: scoppia la lite

Quanto accaduto nell’ultima puntata del GF Vip a Wilma Goich e Patrizia Rossetti continua ad aleggiare nella Casa.

Perfino le dirette interessate sono arrivate alla lite, regalando ai fan uno scontro al vetriolo.

Wilma Goich e Patrizia Rossetti, nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, sono state messe spalle al muro per le offese che hanno riservato a Micol Incorvaia. Le due, anche se a modo loro, sono apparse pentite e si sono scusate per le frasi “da bar”. Appena le luci della diretta si sono spente, Patrizia ha provato a parlare con Wilma, ma ha ricevuto un trattamento pessimo.

Wilma, davanti al tentativo di dialogo da parte di Patrizia, ha replicato:

“Non ce l’ho con nessuno, ce l’ho con me. Non ho voglia di parlarne, non è giornata… ca**o!”