GF Vip, Patrizia Rossetti e Luciano Punzo sotto le coperte: i dettagli

Nella casa del GF Vip Edoardo Donnamaria si è lasciato sfuggire un dettaglio bollente riguardante Luciano Punzo e Patrizia Rossetti.

Luciano Punzo e Patrizia Rossetti a letto insieme

Nelle ultime puntate del GF Vip in tanti tra i fan hanno notato un’affinità particolare tra Patrizia Rossetti e Luciano Punzo che, durante una festa all’interno della Casa, si sono scatenati insieme. Nelle ultime ore nel bunker di Cinecittà Edoardo Donnamaria ha lasciato intendere che i due concorrenti abbiano trascorso una notte insieme e la questione ha presto attirato la curiosità dei fan della rete, impazienti di consocere la verità.

“Ragazzi mi sa che Luciano ieri sera ha… con chi? Con Patrizia Rossetti!“, ha dichiarato Edoardo, mentre Attilio è intervenuto dicendo: “Sì ma Patrizia l’ha detto chiaro. Lei da questo punto di vista è bella perché quello che pensa lo dice. Non le frega proprio niente“.

Nelle ultime ore al GF Vip Patrizia Rossetti ha avuto una discussione con Giaele De Donà in merito alle pulizie dei luoghi comuni all’interno della Casa.

Non è la prima volta che tra i coinquini si crea qualche tensione in merito all’igiene degli spazi comuni e in tanti si chiedono se ci saranno altre discussioni in merito alla vicenda. Al momento sulla questione tutto tace e i fan sono in trepidante attesa di sapere cosa accadrà nella prossima diretta del reality show e se emergeranno ulteriori particolari sulla presunta nottata trascorsa da Patrizia in compagnia di Luciano.