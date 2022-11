GF Vip: scontro tra Patrizia Rossetti e Giaele De Donà

Nella casa del GF Vip è scoppiato l’ennesimo scontro e questa la volta le protagoniste della schermaglia sono state Patrizia Rossetti e Giaele De Donà.

Patrizia Rossetti e Giaele De Donà: lo scontro

Ancora una volta nella casa del GF Vip le pulizie dei luoghi comuni hanno finito per creare una vera e propria lite tra le protagoniste del reality show. Tra queste vi sono Patrizia Rossetti e Giaele De Donà, e la prima si è lamentata dello sporco affermando:

“Sono andata nel cortiletto e ho trovato la tazza con le cicche spente dentro e con la cenere.

Non mi frega niente, ma prossima volta le prendo e le metto nella prima bocca che mi capita. Ok? Spargete la voce. Perché c***o i posaceneri ci sono! Poi mi piacerebbe che il Grand Fratello vi facesse un c**o così perché quel cortiletto veramente… le scrofe non ci stanno dentro“.

Giaele ha replicato affermando che prima di pulire lei e gli altri vorrebbero fumare una sigaretta insieme. “Certo, infatti prima ci fumiamo una sigaretta, dopo aver mangiato un chilo di pizza, e poi iniziamo.

Non c’è fretta“. La Rossetti ha quindi risposto: “Va bene, basta che siete d’accordo. Ricordatevi di pulire tutto altrimenti mi inc**zo“.

La vicenda avrà ulteriori sviluppi? Già nei giorni scorsi i concorrenti avevano discusso per le pulizie all’interno della casa e Nikita Pelizon si era scagliata contro i suoi coinquilini.