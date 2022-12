GF Vip, Patrizia Rossetti in crisi: lo sfogo con la psicologa

Al GF Vip Patrizia Rossetti ha consigliato a Alberto De Pisis di recarsi dalla psicologa fornita dal reality show dopo che lei stessa vi si sarebbe recata a parlare a seguito di una sua profonda crisi.

Patrizia Rossetti: la crisi al GF Vip

Nelle ultime ore al GF Vip Patrizia Rossetti ha litigato con l’amica Wilma Goich e a seguire ha avuto una profonda crisi durante la quale lei stessa ha ammesso di non essere riuscita a ragionare. Per questo la produzione del programma le avrebbe chiesto di recarsi in confessionale e avere un colloquio con la psicologa messa a disposizione dal reality show ai concorrenti.

“Amore io non posso proprio vederti così.

Io ti capisco se non stai bene. Io sono stata a piangere 5 ore, mi ero tolta tutto (il microfono). Così il Grande Fratello mi ha chiamata subito ‘Patrizia in confessionale’. Io ho urlato ‘no!’. Ma guarda che sono stata un quarto d’ora, anche venti minuti a dire di no. Dicevo ‘no, non ci vengo, cosa entro a fare, mi sono rotta i cog***i’. (…) Poi dopo ho parlato con Piera e mi ha fatto calmare.

Mi ha detto ‘tu devi essere tranquilla, hai fatto un errore ma l’hai capito. Adesso però devi andare avanti’. Quindi ti dico che mi è servito e sono stati bravissimi”, ha rivelato Patrizia, che ha anche confessato a Alberto De Pisis come l’aiuto della psicologa le sia servito a superare la crisi.

Patrizia Rossetti ha litigato con l’amica e coinquilina Wilma Goich dopo che entrambe sono state accusate di aver detto delle cattiverie su Micol Incorvaia.

Le due troveranno il modo di chiarirsi all’interno del reality show? Al momento sulla questione tutto tace e i fan sono in trepidante attesa di saperne di più.