GF Vip, quanto guadagna Wilma Goich: le cifre da capogiro

Secondo indiscrezioni il compenso di Wilma Goich per la sua partecipazione al GF Vip sarebbe a dir poco esagerato.

Secondo i rumor riportati in rete Wilma Goich, una delle concorrenti più in vista della sesta edizione del GF Vip, percepirebbe cifre da capogiro per la sua permanenza all’interno della Casa.

Wilma Goich: quanto guadagna al GF Vip

Secondo indiscrezioni diventate sempre più insistenti Wilma Goich guadagnerebbe ben 9mila euro a settimana per la sua permanenza nella casa del GF Vip.

Si tratta di una cifra piuttosto elevata rispetto a quella degli altri concorrenti (che percepirebbero tra i 1500 e i 2000 euro a puntata) e che avrebbe consentito alla celebre cantante di portare a casa già 24mila euro da quando è iniziato lo show. Per Wilma Goich si tratta di un’esperienza insolita e particolare e lei stessa ha svelato di aver avuto forti dubbi nel partecipare al programma visto il legame sbocciato con suo nipote dopo la tragica e prematura scomparsa di sua figlia Susanna.

“Oggi a frenarmi è il pensiero di lasciare mio nipote Gianlorenzo da solo. Per lui ero già un punto di riferimento, ma da quando è venuta a mancare sua madre, la sua nonna lo è diventata ancora di più. Ora ci siamo nuovamente parlati, ma non c’è nulla di definitivo. Diciamo che dipende più da me che da loro”, ha dichiarato la cantante prima di fare il suo ingresso al GF Vip.