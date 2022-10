GF Vip, Regina de Roma tenta di fare irruzione: l’arrivo della polizia

Regina de Roma è stata fermata dalle forze dell'ordine dopo che avrebbe provato a introdursi nella casa del GF Vip.

Una donna che sui social si è fatta conoscere come Regina de Roma è stata portata in caserma dopo che avrebbe provato a introdursi nella casa del GF Vip.

Regina de Roma tenta di fare irruzione al GF Vip

Già durante la quinta edizione del GF Vip Regina de Roma era balzata agli onori delle cronache per aver più volte provato a prendere le difese di Soleil Sorge con il suo inseparabile megafono fuori dalla casa del reality show.

Questa volta la donna, furiosa per come è stato trattato Marco Bellavia dagli altri concorrenti del reality show, si è messa a gridare fuori dalla Casa e a seguire avrebbe provato a introdursi nell’abitazione di Cinecittà, fino a quando le forze dell’ordine non l’hanno portata in caserma.

“Siete degli schifosi e Ciacci è n’pezzo de me**a. Ginevra fai proprio schifo. Anzi fate tutti schifo. Ciacci sei un verme, Luca diglielo che è un verme.

Ginevra pezza de m***a. Luca falli fuori tutti sti schifosi. Pamela Prati tu sei na ce**a. Ciacci verme tutte l’Italia ce l’ha con te. Brutti schifosi noi siamo con Marco, Ginevra fai schifo”, aveva gridato Regina de Roma con il suo inseparabile megafono, e a seguire ha aggiornato i fan affermando:

”Scusate amici sto qui in via Genova alla Caserma del centro. Aspetto il mio avvocato. So bravi qui, mi hanno portato pure la cena.

Li sto a fa piscià sotto da ride. Ma io me la combatto. Mi hanno trovata davanti alla porta rossa. Volevo andare a prendere per la barba Ciacci per pulirmi le scarpe. […] Ecco arrivato il mio avvocato. Mi ha portato una tuta e le sigarette, che stavo in pigiama. Mo sta a parlà col capitano che è al telefono con un giudice. Sento urlare il mio avvocato matto“.