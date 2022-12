GF Vip, rottura tra Edoardo e Antonella: le frasi di lui indignano i fan

Notte turbolenta al GF Vip.

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sono nuovamente arrivati alla rottura e hanno dormito separati. Ad aver sconvolto i fan, però, sono le frasi che l’ex volto di Forum ha rivolto alla ragazza.

GF Vip: nuova rottura tra Edoardo e Antonella

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sono arrivati ancora una volta alla rottura. Tutto è iniziato quando l’ex schermitrice ha iniziato a litigare con Tavassi, Micol Incorvaia e Oriana Marzoli.

L’ex volto di Forum ha cercato di placare la fidanzata, ma non è riuscito nel suo intento. Nel frattempo, non si è allontanato dai suoi amici e Antonella ha perso la pazienza. A questo punto, si è avvicinata a Dana e ha deciso di dormire con lei.

Le frasi che Edoardo ha rivolto ad Antonella

Quando Edoardo ha capito che Antonella avrebbe dormito con Dana, ha deciso di sistemarsi nel letto di Luca Onestini.

Prima di buttarsi tra le braccia di Morfeo, si è avvicinato nella zona bagno, dove c’era la Fiordelisi intenta a struccarsi, e ha iniziato a lanciarle pesanti frecciatine. “Te faccio vede una cosetta se dormi qua” oppure “Me devo libera di sto carrello“: queste sono solo alcune delle frasi che sono uscite dalla bocca di Donnamaria.

I fan non perdonano Edoardo

Ad un certo punto, avvicinandosi molto ad Antonella, Edoardo ha esclamato:

“Tanto ti consolerai molto presto, lo so come sei fatta. Io so già come farai, ti conosco. Sono falso, eh? Perché sono falso? Dammi un motivo per il quale sarei falso”.

Come se non bastasse, Donnamaria si è allontanato dalla Fiordelisi mimando uno schiaffo. Strano ma vero, Antonella non ha replicato, chiedendogli solo di starle lontano. I fan si sono schierati in massa contro Edoardo.