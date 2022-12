GF Vip, scoppia la lite tra Oriana e Antonella: interviene la regia

Ennesima lite nella Casa del GF Vip.

Oriana Marzoli, dopo aver scoperto che Antonella Fiordelisi ha spettegolato con Sarah Altobello, si è scagliata contro di lei. La regia si è vista costretta ad intervenire.

GF Vip: scoppia la lite tra Oriana e Antonella

Oriana Marzoli si è scagliata contro Antonella Fiordelisi perché ha scoperto qualche chiacchiera che lei ha fatto con Sarah Altobello. In sostanza, la fidanzata di Edoardo Donnamaria ha raccontato alla showgirl pugliese che la venezuealana avrebbe voluto mandarla al televoto.

Antonella ha dichiarato: “Ha detto che per l’emozione e il momento forte vissuto insieme lei non mi avrebbe nominata. Sì, per come abbiamo pianto e per come ci siamo emozionate in studio. E quindi chi dovevo mandare io? Avevo davanti te e Antonino con cui vado d’accordo. Lei quindi mi ha detto ‘no Antonino non dovevi mandarlo’. E lei mi ha detto ‘io sono tanto amica con Sarah, ma te no’.

Quindi il senso era che secondo lei dovevo mandare te al televoto“. Oriana, venuta a conoscenza della cosa, ha perso la pazienza.

Oriana contro Antonella: volano paroloni

La Marzoli ha tuonato:

“Dove ca**o è quella ridicola? Quella deve rompere i co***ni tutti i santi giorni. Parla male a Sarah e dice cose non vere per farmi litigare con lei. Sei una brutta bugiarda, fatti i ca**i tuoi, trova qualcosa da fare rompi co***ni. Ma non ti stanchi mai di rompere i co***oni tutti i santi giorni?! Oggi sbrocco, questa non mi conosce… dov’è questa deficiente, dove ca**o è la deficiente della casa? Tu godi nel far litigare gli altri. Tu sei una stro**a, sei cattiva, a te non si può mai fare un pensiero carino. Lei trasforma una carineria in una cattiveria per infangarti. Non sei vera sei una falsa e cattiva che vuole farmi litigare. Tu godi nel far litigare gli altri. E non dirmi che devo stare zitta! Quando tu vuoi rompere i co***ni li rompi e non chiudi la bocca e lo stesso faccio io. Tu sei una m**da. Le figure di m le fai tu tutti i giorni. E mi dici di non urlare? Sei quella che urla di più. Urli per dire al tuo cane cosa deve fare ogni giorno, urli contro tutti ogni giorno”.

Oriana è un fiume in piena e non accetta che Antonella abbia cercato di metterla in cattiva luce con Sarah.

Oriana contro Antonella: la regia costretta a intervenire

La lite tra Oriana e Antonella si è scaldata talmente tanto che la regia del GF Vip si è vista costretta ad intervenire. Lo staff di Signorini ha cambiato inquadratura, concentrando le riprese solo su Daniele e George che stavano giocando a biliardo. Le urla della Marzoli, però, erano talmente forti che i telespettatori hanno comunque ascoltato la discussione.