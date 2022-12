Oriana Marzoli ha commesso uno scivolone di stile che potrebbe costarle la permanenza nella casa del GF Vip.

La concorrente venezuelana, per prendere in giro Nikita Pelizon, ha mimato un gesto sconcio con le statuine del presepe.

GF Vip: Oriana fa un gesto sconcio con il presepe

La cotta che Nikita Pelizon si è presa per Luca Onestini è sotto agli occhi di tutti, concorrenti del GF Vip e telespettatori. Non a caso, Oriana Marzoli ha iniziato a prendere in giro la coinquilina, trovando come spalla proprio lo spasimante della bella triestina.

La venezuelana ha preso in mano le statuine del presepe che raffigurano Luca e Nikita e ha mimato un gesto sconcio.

Luca Onestini blocca Oriana

Ridendo, Oriana ha mimato un rapporto orale da parte di Nikita nei confronti di Luca. Onestini si è immediatamente reso conto dello scivolone e l’ha bloccata. La Marzoli, però, ha continuato a prendere in giro la coinquilina.

Il web chiede la squalifica di Oriana

Il video che ritrae il gesto sconcio di Oriana con le statuine del presepe è diventato virale in un lampo.

I fan, quasi in massa, chiedono la squalifica della Marzoli dal GF Vip. Altri, invece, sostengono che la Vippona abbia commesso questo scivolone di stile perché brilla.