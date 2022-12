GF Vip, siparietto bollente per Oriana e Giaele: la reazione di Luca Onestini

Nella casa del GF Vip Oriana Marzoli e Giaele De Donà si sono abbandonate a un siparietto bollente che non è passato inosservato agli occhi di Luca Onestini.

Oriana Marzoli e Giaele: il siparietto bollente

Oriana Marzoli e Giaele De Donà al GF Vip si sono abbandonate a un siparietto bollente, ballando e abbracciandosi in maniera passionale e lasciando gli altri coinquilini a bocca aperta. In particolare Luca Onestini ha fatto dei versi di apprezzamento verso le due gieffine che non hanno mancato di sorridere divertite al suo indirizzo. Oriana e Giaele sembrano aver instaurato un buon rapporto all’interno della Casa del reality show e in tanti si chiedono se il rapporto tra le due sia destinato a durare anche una volta terminato il programma.

I siparietti bollenti

Non è la prima volta che le inquiline del GF Vip regalano siparietti bollenti all’interno del reality show. Nelle precedenti edizioni Dayane Mello e Rosalinda Cannavò hanno fatto spesso parlare di loro per via dei loro baci appassionati e dei loro abbracci sotto le coperte. Dayane era arrivata persino a dire di essere innamorata della sua amica del cuore ma poi il rapporto tra le due è naufragato poco tempo prima che terminasse il programma.

Oggi le due non si sentono più come un tempo ma Dayane ha fatto parlare di sé anche per via dei baci bollenti dati all’attuale concorrente del GF Vip Dana Saber.