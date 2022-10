GF Vip, Sara Manfuso svela il segreto di Carolina Marconi

Sara Manfuso ha rivelato un segreto che le avrebbe confessato Carolina Marconi al GF Vip.

Al Grande Fratello Vip Sara Manfuso ha confessato a Elenoire Ferruzzi un segreto che le avrebbe confessato la coinquilina Carolina Marconi.

Sara Manfuso: il segreto di Carolina Marconi

Nelle scorse ore Sara Manfuso ha inaspettatamente rivelato una confessione che le avrebbe fatto Carolina Marconi, stando bene attenta a non essere ripresa dalle telecamere.

Stando a quanto rivelato dalla Manfuso a Elenoire Ferruzzi, Carolina le avrebbe chiesto di seguirla in camera da letto e poi, con una matita, avrebbe scritto su una parete dell’armadio “A mio marito hanno dato il carcere venti mesi per violenza domestica”. A seguire Carolina avrebbe cancellato il messaggio (che, a detta di Sara Manfuso, sarebbe ancora “leggibile” con un po’ d’attenzione).

Chi è l’ex marito di Carolina Marconi

Non è dato sapere perché Carolina abbia fatto questa specifica confessione alla sua compagna d’avventura né se si parlerà dell’accaduto nelle prossime puntate del programma tv. Quel che è certo è che la showgirl non stesse parlando di Alessandro Tulli, suo attuale compagno, bensì di Salvatore De Lorenzis, l’uomo con cui è stata sposata alcuni anni fa e da cui ha presto divorziato (sembra proprio per violenza domestica).

Da anni ormai Carolina Marconi fa coppia fissa con Alessandro Tulli, con cui sogna di avere un giorno un bambino. In tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se Carolina voglia parlarne in diretta tv, anche se al momento sulla questione non vi sono conferme.