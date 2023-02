GF Vip, scandalo per Luca Onestini: "Le mutande sono sparite"

Al GF Vip si è scatenato un siparietto comico dopo che Luca Onestini ha fatto sapere che sarebbero sparite le sue mutande.

Luca Onestini e le mutande scomparse al GF Vip

Luca Onestini e Daniele Dal Moro sono stati protagonisti di un siparietto che non ha mancato di sollevare l’ilarità degli altri concorrenti presenti nella casa del GF Vip. I due infatti hanno fatto sapere che sarebbero sparite alcune delle loro mutande. “Oggi mi hanno rubato quattro paia di mutande, ne ho messe cinque e n’è rimasta una! Io so dove le stendo, come è possibile?”, ha detto Onestini, mentre Daniele Dal Moro ha aggiunto: “È una pazzia, me l’ha detto anche quella del confessionale che non si fa!”.

Ivana Mrazova, che ha assistito divertita allo sfogo dei due concorrenti, ha dichiarato: “In confessionale chiedete di farvi vedere chi ruba le mutande, loro lo sanno”. La vicenda ha sollevato l’ilarità generale tra i concorrenti della casa e in tanti si chiedono che fine abbia fatto la biancheria di Onestini.

Nella casa del reality show il modello si sta riavvicinando alla sua ex, Ivana Mrazova, con cui si era separato nel 2020 dopo tre anni d’amore.

I due hanno finalmente avuto modo di chiarirsi, ma non hanno nascosto di aver anche sofferto molto. “Da una parte c’è il ritrovare quel feeling quasi unico che abbiamo sempre avuto, dall’altra la sofferenza di quando è finito tutto, la paura di rivivere quel dolore”, ha confessato il modello.