GF Vip: scatta il bacio tra Antonino e Oriana

Fin dal suo ingresso nella casa del GF Vip Oriana Marzoli non ha nascosto la sua attrazione nei confronti di Antonino Spinalbese e, durante la notte, difronte agli altri concorrenti, i due si sono scambiati il loro primo bacio sulle labbra.

Al momento non è dato sapere che piega prenderà la vicenda tra i due ma quel che è certo è che nel corso dell’ultima diretta sicuramente si parlerà di quanto accaduto tra i due concorrenti. Dopo il bacio di Oriana, Antonino – che nel frattempo ha stretto un importante legame con Giaele De Donà – sembrava essere piuttosto contento e i fan si chiedono se la questione avrà ulteriori sviluppi.

La confessione di Oriana

Nei gioni scorsi Oriana Marzoli non ha fatto segreto di essere attratta dall’ex compagno di Belen, e a tal proposito ha confessato: “No, perché io a lui interesso. Un po’ me lo ha fatto capire perfettamente. Anche ieri notte. Mi ha detto che non gli piace questo gioco con Antonino. Non vuole fare il Giaele della situazione, il triangolo. Io sono appena entrata… No è che… Aspetta un attimo. Non mi butto, non mi sbilancio.

Mi ha detto che si allontana perché non vuole… Perché altrimenti i miei amici mi prendono in giro, questo mi ha detto… Fuori“.

I due formeranno una nuova coppia all’interno del GF Vip?