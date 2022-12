GF Vip, scatta il bacio tra Micol e Tavassi: la reazione del padre di lei

AL GF Vip 7 sarebbe scattato il primo atteso bacio sulle labbra tra Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi e il padre di lei ha lasciato intendere via social cosa ne penserebbe della liaison tra i due.

Micol Incorvaia e Edoardo: il bacio al GF Vip

La complicità tra Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi al GF Vip è stata fin da subito evidente ai fan del reality show e nelle ultime ore i due si sarebbero scambiati il loo primo appassionato bacio sulle labbra. In tanti tra i fan del reality show sperano che i due escano sempre di più allo scoperto e che la loro storia prosegua anche al di fuori del programma tv.

Nelle ultime ore il padre di Micol Incorvaia ha lasciato intendere di aver dato la sua “benedizione” alla love story tra i due quando, vedendo una clip che ritraeva Micol insieme ad altri concorrenti della Casa, ha scritto (allegando al messaggio un emoticon a forma di cuore): “Tutti belli ma manca un certo Tavassi”.

Nei giorni scorsi Micol e Edoardo avevano avuto un acceso scontro in merito ai loro sentimenti reciproci ma oggi la questione sembra essere ormai archiviata e i due sembrano aver ritrovato la loro naturale complicità.

Micol ha confessato a Edoardo i suoi sentimenti affermando al GF Vip:

“Quando ho capito che mi piacevi come tipo? L’ho capito il giorno del test, quella sera. Ah, è lo stesso momento in cui l’hai capito te? Io quel giorno ero anche un po’ giù. Come mi comporto se uno mi piace? Se uno mi piace non è che mi butto e gli dico ‘hey ciao’. Dipende dalla persona, diciamo. Però non ho idea del modo che ho, diciamo che rido e scherzo, faccio la simpatica.

Non è che faccio troppe cose diverse.(…) Mi sei subito stato simpatico. Comunque, a un certo punto ho avuto paura che entrasse qualcuna e che tu non mi calcolassi più”.