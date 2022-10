GF Vip, scontro tra Pamela Prati e Patrizia Rossetti: “Sei la diva delle pentole”

Pamela Prati e Patrizia Rossetti hanno avuto un acceso scontro al GF Vip. Tutto quello che c'è da sapere.

Nella casa del GF Vip Pamela Prati e Patrizia Rossetti hanno finito per dirsene di tutti i colori suscitando l’ilarità del pubblico.

Pamela Prati contro Patrizia Rossetti

Uno scambio di battute avvenuto nella casa del GF Vip ha suscitato una vera e propria lite tra Pamela Prati e Patrizia Rossetti, che hanno finito per dirsene di tutti i colori.

Tutto è cominciato quando la Rossetti ha detto a Pamela Prati di avere il sedere piatto, e pertanto l’ex stella del Bagaglino ha risposto: “Io almeno non ho la cellulite”. Interrogate in diretta su quanto avvenuto tra loro all’interno della Casa, la Rossetti ha rincarato la dose:

“Tu sei la diva delle pentole”, ha detto alla collega, che ha risposto: “L’essere diva è una questione di personalità, la mia voleva era una battuta. Voleva essere una cattiveria.

La cellulite ce l’ha, l’ho vista, dattela tu una calmata. Tu sei stata aggressiva nei miei confronti. Te lo ho detto in faccia. Ho risposto a quello che hai detto ma tu dopo hai continuato”. Gli altri concorrenti, divertiti, hanno cercato di placare le due, mentre Giulia Salemi ha scritto divertita: “Dio benedica le over sessanta di questa edizione. Ci fate volare e divertire. Gli scontri che piacciono a noi”.

Pamela Prati al GF Vip

Nelle ultime ore sono emerse indiscrezioni riguardanti il presunto cachet da capogiro percepito da Pamela Prati per la sua partecipazione al GF Vip e la questione è stata ovviamente accompagnata da una marea di polemiche. In tanti si chiedono se la questione verrà confermata ma al momento non ci sono prove che la cifra indicata sia quella realmente percepita dalla showgirl.