GF Vip, scontro tra Sophie Codegoni e Jessica Selassiè: “Faccio il ca**o che mi pare”

Al GF Vip, Sophie Codegoni e Jessica Selassiè hanno avuto una discussione e si sono rese protagoniste di un aspro litigio avvenuto nella notte.

All’interno della Casa del Grande Fratello Vip, gli equilibri tra i coinquilini sono estremamente mutati spaccando non solo il gruppo in due fazioni ma generando tensioni anche all’interno delle stesse. In questo contesto, si inserisce la crisiche sta connotando il rapporto amicale tra Sophie Codegoni e Jessica Selassiè.

GF Vip, scontro tra Sophie Codegoni e Jessica Selassiè: aumentano le tensioni

Nel corso delle ultime settimane, i concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip si sono ripetutamente scontrati tra loro dando origine a litigi brutali che hanno portato alla nascita di due fazioni differenti. Le tensioni tra i coinquilini, tuttavia, stanno aumentando anche all’interno delle medesime fazioni mettendo a dura prova alcuni rapporti di amicizia che si sono instaurati nella Casa più spiata d’Italia.

In questa casistica, ad esempio, rientra il legame nato tra Sophie Codegoni e Jessica Selassiè che sembra, ormai, essere giunto a capolinea.

GF Vip, scontro tra Sophie Codegoni e Jessica Selassiè: le tensioni causate dall’arrivo di Alessandro Basciano

Le prime tensioni tra Sophie Codegoni e Jessica Selassiè sono nate dopo l’ingresso nella Casa di Alessandro Basciano che ha creato tra le due ragazze una forte rivalità, sempre negata dalle dirette interessate.

Nonostante la love story nata tra la new entry del GF Vip e l’ex tronista di Uomini e Donne, la principessa continua a interferire spesso nel rapporto della coppia, fomentando alcune liti tra gli innamorati.

Con il trascorrere dei giorni, però, stanno diventando sempre più frequenti anche le discussioni tra Sophie Codegoni e Jessica Selassiè che si accusano frequentemente a vicenda anche per questioni che non riguardano Alessandro Basciano. L’ultima occasione di scontro, infatti, si è verificata nella notte e ha avuto come argomento il cibo.

GF Vip, scontro tra Sophie Codegoni e Jessica Selassiè: “Faccio il ca**o che mi pare”

Mentre un gruppo di gieffine stava affrontando il tema “cibo”, Sophie Codegoni ha esclamato: “Le patate però non le usi per friggere, dai!”.

L’affermazione dell’ex tronista di Uomini e Donne ha ricevuto una immediata e aspra risposta da parte della principessa che ha sbottato: “Io, con le patate, faccio il ca**o che mi pare!”.

Nell’ascoltare la risposta di Jessica Selassiè, le altre concorrenti presenti si sono guardate tra loro senza proferire parola.

Poco dopo, Sophie Codegoni si è confrontata con l’amica Federica Calemme asserendo di essere rimasta sorpresa per la reazione della coinquilina. Che l’armonia tra le due si svanita per sempre?