GF Vip, scoppia la lite tra Patrizia e Antonino: "Sputi e mani addosso"

Serata difficile nella Casa del GF Vip.

Tra le tanti liti esplose, una ha visto come protagonisti Patrizia Rossetti e Antonino Spinalbese. La regina delle televendite ha perso la pazienza, arrivando quasi a mettere le mani addosso al coinquilino.

La lite tra Patrizia Rossetti e Antonino Spinalbese è scoppiata a causa di Oriana Marzoli, che ha attaccato l’ex di Belen e Daniele Dal Moro. Nel corso della discussione, l’ex parrucchiere ha sostenuto che la bella venezuelana e Alberto De Pisis hanno detto parecchie cattiverie sugli altri concorrenti.

E’ a questo punto che si è intromessa la regina delle televendite, arrivando quasi a mettere le mani addosso ad Antonino.

Davanti alle accuse di Spinalbese, Alberto ha replicato: “Devi smetterla di insinuare. Se io dovessi dire le cose che tu hai detto di tutti non passeresti benissimo e lo sai. E sai bene che se parlassi metteresti la testa sotto“. Patrizia è intervenuta a gamba tesa:

“Ma come ti permetti tu di dire che gli altri sparlano? Spiegami come cavolo ti permetti di puntare il dito verso gli altri. Perché tu non hai mai detto niente in tre mesi? Io? Hai visto una clip che io sparlo di me? Micol? Sì ho detto cose su Micol e c’ho chiarito e non te ne deve fregare un ca**o, era un problema mio e ho risolto. Non sto facendo la furba e non devi rivolgerti così”.