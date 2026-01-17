GF Vip e Selvaggia Lucarelli: FanPage riporta un presunto accordo Mediaset tra programmi estivi e compensi elevati, ma arriva la smentita.

Le presunte trattative tra Mediaset e Selvaggia Lucarelli hanno scatenato un acceso dibattito tra indiscrezioni di Fanpage, smentite e rettifiche ufficiali. Tra offerte milionarie per il Grande Fratello Vip e programmi estivi, la vicenda è esplosa in poche ore.

GF Vip: l’indiscrezione di Fanpage su Selvaggia Lucarelli

Ieri, un articolo di FanPage a firma di Gennaro Marco Duello ha acceso il dibattito sul web, riportando presunte trattative tra Mediaset e Selvaggia Lucarelli.

Secondo le fonti citate, alla giurata di Ballando sarebbe stato proposto un maxi contratto comprendente un ruolo da opinionista al Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi, con un cachet stimato di 35 mila euro a puntata, e un programma tutto suo su Rete 4 da sperimentare durante l’estate. Nel pacchetto, sempre secondo le indiscrezioni, sarebbe stato incluso anche un possibile coinvolgimento di Lorenzo Biagiarelli in uno show mattutino, dopo la sua lontananza dalla televisione con È Sempre Mezzogiorno. Duello spiegava che “fare entrambe le cose non è tecnicamente impossibile perché i calendari lo permetterebbero, ma è politicamente impraticabile”.

GF Vip, Selvaggia Lucarelli smentisce i rumors e chiede rettifica: la replica del giornalista di Fanpage

Le voci riportate non sono state accolte positivamente da Lucarelli, che ha reagito sia sui social sia tramite il proprio legale, Barbara Indovina, richiedendo una rettifica da FanPage. In una dichiarazione ufficiale, l’avvocato ha precisato: “Selvaggia Lucarelli non ha mai richiesto alcun ‘pacchetto’ che preveda come condizione necessaria per approdare in Mediaset la conduzione di un programma su Rete 4 e la necessaria presenza di Lorenzo Biagiarelli”.

La giornalista ha commentato personalmente: “Da qualche mese FanPage.it pubblica notizie completamente inventate su di me… Scrivere che nell’inesistente pacchetto richiesto a un editore televisivo ci sia pure una rubrica per il mio fidanzato in qualche programma della mattina è roba da miserabili”.

Gennaro Marco Duello ha replicato chiarendo che l’articolo non sosteneva che Lucarelli avesse richiesto le offerte, ma che fossero proposte da Mediaset: “Nel giornalismo di retroscena lavoriamo con fonti. A volte sono solide, altre volte imprecise. L’interessato può sempre smentire, ed è suo diritto farlo. Abbiamo pubblicato la rettifica come prevede la legge”.

Anche il giornalista Gabriele Parpiglia ha bollato le voci come “FAKE NEWS TOTALE”, confermando che non vi sarebbero trattative in corso. Nonostante l’ironia finale di Selvaggia – “Il Gf lo faccio solo se Ilary Blasi ci prova con me” – la situazione resta di semplice curiosità mediatica, con la smentita ufficiale a porre fine alle speculazioni sul suo futuro in Mediaset.