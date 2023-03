GF Vip, Signorini contro Donnamaria: "Maleducati egoriferiti, qui decido io"

L’ultima puntata del GF Vip ha visto il conduttore Alfonso Signorini perdere la pazienza con Edoardo Donnamaria. Volano paroloni che vengono apprezzati dal grande pubblico.

Durante l’ultima puntata del GF Vip, Alfonso Signorini ha messo spalle al muro Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. La loro relazione sembra essere definitivamente giunta al capolinea, ma il conduttore ha voluto vederci chiaro. “Io e Antonella non siamo mai andati d’amore e d’accordo“, ha ammesso l’ex volto di Forum. Poi, ha aggiunto:

Davanti alle domande insistenti di Signorini, Donnamaria ha raccontato un aneddoto personale. Ha dichiarato:

“Il mio analista mi ha detto che lo faccio in maniera inconscia: tendo a mettere alla prova l’altra persona con degli atteggiamenti fastidiosi e lo faccio sia in amore che in amicizia, però non l’ho mai fatto con malizia e so per certo che Antonella sa che non ci ho mai provato davvero con Nicole”.