Gf Vip, Signorini "riprende" Dal Moro. Bruganelli: "Se Oriana non ti interessa perché ti infastidisci?"

L’ingresso di diversi nuovi concorrenti nella casa del Grande Fratello Vip ha cambiato “le carte in tavola” per molte dinamiche del reality.

Una di questi è stata Oriana Marzoli. La nuova gieffina è stata in qualche modo “divisiva” tra Daniele Dal Moro e Antonino Spinalbese.

Ed è per questo motivo che il conduttore Alfonso Signorini ha chiamato il “trio” nella Mistery Room. Quest’ultimo ha ripreso Dal Moro per alcune sue dichiarazioni, mentre Oriana ha esplicitato per chi dei due prova veramente interesse.

Gf Vip, Dal Moro su Spinalbese: “Non ho niente contro di lui”

Il punto di partenza che ha guidato la discussione è stato il bacio che Antonino e Oriana si sono scambiati. Da qui ha affermato: “Capisco quello che è successo ma non cambia il mio modo di pensare, per il mio modo di intraprendere una conoscenza con una persona ho bisogno che ci sono dei modi di fare, lei è una bella ragazza, non sono un ragazzo che vede una persona e perde la testa, non ho nulla contro di lui“.

Alfonso Signorini: “Espressione decisamente infelice!”

Dal Moro ha commentato inoltre così l’aver visto vicini Antonino e Oriana: “Non voglio essere tirato in mezzo in dinamiche sciocche, non mi metto a fare la gara dei polli, non la vedo una persona sincera, non sopporto quando mi sento preso per il c***”. Non si è fatta attendere la replica del conduttore che ha definito quanto dichiarato da Dal Moro “un’espressione infelice”.

Alla discussione si è unita anche Sonia Bruganelli. Quest’ultima con parole nette ha affermato: “Se non ti interessa Oriana, perché ti infastidisci?”.