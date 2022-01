Gf Vip, Soleil abbandona il reality? “Me ne voglio andare, chiamo il mio agente”

Soleil vuole abbandonare la casa? Lo avrebbe detto durante una confidenza a Davide, dicendosi stufa di essere al centro di alcune dinamiche.

Dall’inizio del reality, lei è una delle protagoniste indiscusse del Grande Fratello Vip. Con il suo comportamento grintoso e determinato, talvolta forse un po’ troppo pungente, divide il pubblico da casa. C’è chi fa il tifo per lei e chi, al contrario, non riesce a farsela piacere.

Puntata dopo puntata, lei è protagonista di non poche polemiche. Finita al centro del triangolo amoroso e passionale, al fianco di Alex Belli e contro la moglie Delia Duran, Soleil Sorge conquista le vette della cronaca rosa nostrana. Tuttavia, sarebbe stanca della situazione e pronta a dire addio alla sua avventura nella casa più spiata (e chiacchierata) d’Italia. I suoi fan sono pronti ad accettare qualsiasi sua decisione, ma in tanti sperano che prosegua la sua avventura nel reality, continuando a farsi conoscere al grande pubblico.

Il suo agente le farà cambiare idea?

Gf Vip, Soleil abbandona la casa?

Nuovi colpi di scena tra le mura di Cinecittà: Soleil sembra sempre più intenzionata ad abbandonare la sua esperienza da gieffina.

Lei stessa ha espresso il suo malessere chiacchierando con l’amico Davide Silvestri.

Gf Vip, Soleil abbandona la casa? Le sue parole

“Sono venuta a fare altro qui, no a vivere questo tipo di cosa, quindi me ne voglio andare. Chiamo il mio agente”, ha detto chiaramente Soleil chiacchierando in privato con Davide. Dopo l’ultima puntata, quella di lunedì 24 gennaio, l’ex protagonista di Uomini e Donne ha mostrato qualche segno di cedimento in più.

Dopo tanti mesi nella casa del Gf Vip, non manca la stanchezza. Soleil ha svelato quanto realmente accaduto con Alex sotto le coperte, quando lui le ha confidato di amarla, e poi ha avuto un attacco di panico durante la notte.

Gf Vip, Soleil abbandona la casa? Le parole dei fan

Sono tanti i telespettatori che fanno il tifo per Soleil. Sebbene a distanza, il suo team di sostenitori trova sempre il modo per far arrivare alla gieffina il proprio calore e affetto.

I fan di Soleil, anche questa volta, sono pronti ad appoggiarla: qualsiasi decisione prenderà la vippona, non la abbandoneranno.