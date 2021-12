Gf Vip, Soleil Sorge contro Alex Belli: “Hai preferito lo show, sei come una serie tv scadente”

Nell’ultima puntata di venerdì 17 dicembre al Grande Fratello Vip abbiamo assistito all’attesissimo confronto tra Alex Belli e Soleil Sorge. Dicendosi delusa dal comportamento poco cristallino dell’attore, l’influencer lo ha dunque incontrato in giardino, dove durante il lungo monologo l’ex gieffino ha spostato l’attenzione sulla loro grande quanto reale complicità.

Una cosa non si può certo dire di Soleil, ovvero che non si prende le sue responsabilità. Lo ha detto pubblicamente in studio per la storia con Alex e, se mai dovesse succedere qualcosa con Alessandro, lo farà di nuovo.

— Manu 🌻♊ (@manuelandre78) December 20, 2021