Occhi azzurri, capelli biondi e un fisico da far invidia: a Uomini e Donne arriva Nadia, una possibile nuova rivale per Gemma Galgani

Potrebbe esserci un regalo sgradito sotto l’albero di Gemma Galgani: la nuova dama di Uomini e Donne potrebbe essere la sua nuova rivale in amore, e non solo.

Uomini e Donne, arriva una nuova dama: si chiama Nadia

Maria De Filippi ha ancora una volta fatto centro: mentre continua la messa in onda di Uomini e Donne prima della pausa natalizia, gli occhi di tutti sono puntati su una nuova dama, Nadia.

La donna, 72 anni e un fisico da far invidia, ha subiti attirato l’attenzione presentandosi in studio, anche di chi non era presente fisicamente, come Gemma Galgani. La grande protagonista dello show è infatti in collegamento da remoto perchè risultata positiva al Covid ma non ha fatto a meno di notare la nuova arrivata in studio, che forse potrebbe diventare una minaccia.

La somiglianza tra Nadia e Gemma Galgani

Occhi azzurri e lunghi capelli biondi, la nuova arrivata a Uomini e Donne ha un passato nel mondo dello spettacolo: negli anni ha ottenuto molti ruoli da comparsa sul grande schermo e in tv.

Insomma, con le telecamere ci sa fare. Il suo atteggiamento, infatti, ha già fatto presupporre che lei potrebbe essere una nuova rivale di Gemma, dopo aver attirato, appena arrivata, tutte le attenzioni su di sè. Lo ha fatto notare anche Tina Cipollari, lanciando un’altra frecciatina alla Galgani.

Nadia, una nuova minaccia per Gemma?

Dopo l’arrivo di Nadia negli studi di Uomini e Donne, Tina Cipollari non si è risparmiata l’ennesima frecciatina a Gemma: l’opinionista ha fatto notare alla star dello show quanto le due fossero coetanee, ma abbiano un fisico diverso.

Gemma però non si è fatta intimidire: d’altra parte, lo studio di Uomini e Donne è ormai il suo territorio. Nel frattempo però pare che Nadia abbia già fatto la conoscenza del nuovo arrivato per Gemma, Leonardo. Il cavaliere, nonostante sia arrivato in studio per conoscere meglio la dama torinese, non si sta precludendo la possibilità anche di allargare le sue frequentazioni. “Posso fare compagnia a lui nel frattempo che tu torni? Non ti preoccupare che non ti prendo nulla“: così Nadia ha stuzzicato Gemma.

Insomma, ne vedremo delle belle.