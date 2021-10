GF Vip, Soleil Sorge e il ricordo di Kevin: ecco chi è il suo ex fidanzato

Al GF Vip, l'influencer Soleil Sorge si è lasciata andare al ricordo del suo ex fidanzato Kevin, scopriamo chi era attraverso le parole della concorrente

Soleil Sorge è certamente una delle protagoniste indiscusse dell’edizione 2021 del Grande Fratello Vip, proprio all’interno del reality, la bella influencer ha rivelato un particolare dettaglio della sua vita, ossia quello della storia d’amore vissuta con il suo ex fidanzato Kevin, morto per overdose.

GF Vip, Soleil e il ricordo di Kevin: chi era il suo ex fidanzato?

Prima di raccontare il suo dramma all’interno del reality del Grande Fratello, Soleil Sorge aveva già precedentemente anticipato qualcosa sul suo primo fidanzato, Kevin, attraverso il suo profilo social. L’influencer aveva parlato del suo ex mediante una storia pubblicata su Instagram, dove a completamento di una foto che la ritrae insieme a Kevin, scriveva queste parole:

“Si chiamava Kevin. Una delle persone e storie più belle della mia vita… Ora è in paradiso, ma lo amo e terrò sempre nel mio cuore, in un certo senso come se vivesse dentro di me. Qui avevamo fatto il nostro primo corso da sub insieme alle Hawaii”.

Ad Alfonso Signorini, nella puntata di venerdì 22 ottobre 2021, la bella Soleil ha raccontato alcuni dettagli della sua storia con Kevin:

“Avevo 16 anni, lui ne aveva 18. Ci siamo conosciuti attraverso amici che avevamo in comune, ed è nato questo amore. È durato purtroppo poco più di un anno”.

GF Vip, Soleil e il dramma della morte del suo ex fidanzato Kevin

Nella puntata di venerdì 22 ottobre 2021 del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha mandato in onda una clip dove Soleil ha raccontato il dramma della morte del suo ex fidanzato Kevin, deceduto per un’overdose, ecco le sue parole:

“Era il mio primo amore, forse il mio primo vero amore. Io ero in stanza, non me lo scorderò mai, mi sembra ieri quel giorno e inizio a sentire questo rumore tra il singhiozzo e lo strozzo, una cosa che non mi scorderò mai, ho dovuto praticare la respirazione bocca a bocca e cercare di fargli palpitare il cuore, i soccorritori lo hanno salvato per tre minuti, sono riusciti a recuperare”.

Quella volta Kevin riuscì a salvarsi, grazie a Soleil che tempestivamente all’epoca allertò i soccorritori, la madre del ragazzo secondo il racconto dell’influencer decise poi di inserirlo in una centro di riabilitazione, qui l’ex fidanzato dell’influencer ha conosciuto gente poco raccomandabile e ha continuato a far uso di sostanze stupefacenti; poi è subentrata un’apparente fase di rinascita per Kevin, che aveva cominciato a frequentare l’Università, una fase conclusasi soltanto un mese dopo con la sua morte per overdose.

GF Vip, Soleil e il senso di colpa per la morte del suo ex fidanzato Kevin

Nella clip mostrata al GF Vip, Soleil ha raccontato cosa ha provato dopo aver appreso della notizia della morte del suo fidanzato Kevin, deceduto per overdose: