Gf Vip, Sonia Bruganelli ha il colpo della strega. Signorini: "È la tua malattia"

Sonia Bruganelli ha fatto ingresso nello studio del Gf Vip non nelle sue condizioni migliori. Immediata la reazione di Signorini.

Il Grande Fratello Vip è arrivato alle sue ultime battute. Nella semifinale andata in onda lunedì 27 marzo Sonia Bruganelli non si è presentata nella sua forma migliore. L’opinionista ha annunciato di aver preso il colpo della strega. Signorini ha accolto Sonia con ironia e con un tono a tratti pungente, ha dichiarato: “È la tua malattia!”.

Gf Vip, Bruganelli ha il colpo della strega. Come ha reagito Alfonso Signorini

Il conduttore del Grande Fratello Vip, nel rivolgersi a Sonia Bruganelli ha osservato: “So che questa sera per te è un po’ difficile stare seduta su questa poltrona”. Immediata la replica dell’opinionista: “Si, ho una malattia della mia età”.

È arrivata però la sua fidata collega Orietta Berti a diffondere della “dolcezza” in studio. La cantante ha portato in studio dei mini bomboloni che servirebbero ad evitare che Sonia non accusi cali di zucchero.

Uova di Pasqua per Orietta Berti

Anche l’opinionista Orietta Berti, di rimando ha ricevuto dei regali alquanto speciali. Orietta ha infatti spiegato che tra i molti regali ce ne sono stati alcuni che si sono distinti più di altri. Tra questi due uova di Pasqua, rispettivamente di Fedez ed Elettra Lamborghini. Sul rapper ha dichiarato: “Lui mi ha scritto ‘Non si è mai troppo vecchi per mangiare delle uova di cioccolata’”.