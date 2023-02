Sonia Bruganelli lascia il GF Vip: "Ecco cosa farò adesso"

Sonia Bruganelli ha ammesso di essere intenzionata a lasciare per sempre il suo ruolo di opinionista al GF Vip e ha confessato chi, secondo lei, dovrebbe prendere il suo posto.

Sonia Bruganelli: l’addio al GF Vip

Dopo due edizioni in cui è stata opinionista al GF Vip di Alfonso Signorini, Sonia Bruganelli ha dichiarato di essere del tutto convinta che ormai non avrebbe più altro da dare al programma e ha anche ammesso di voler tornare a vivere la sua vita di prima. La celebre conduttrice ha affermato di sperare che il suo posto venga assegnato a giovani promettenti e talentuose come Soleil Sorge e Giulia Salemi, e a seguire ha confessato cosa farà una volta lasciato il celebre programma.

“Vado a Trieste a trovare mio figlio Davide, che gioca nella Triestina. Il weekend lo dedico ai miei ragazzi, a volte vado a fare un aperitivo con le amiche. I tempi morti li sfrutto per ‘respirare’ o fare la spesa, come tutti, il sabato o la domenica mattina. Oppure, come domenica scorsa, vado a trovare papà che non c’è più”.

In tanti si chiedono se la decisione della conduttrice sia definitiva visto che già in precedenza si era detta convinta di voler lasciare il reality show.