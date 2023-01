Sonia Bruganelli su Paolo Bonolis: "Non siamo una cosa sola, ma due entità"

Sonia Bruganelli è tornata a parlare della sua vita matrimoniale con Paolo Bonolis.

Adesso che i figli sono grandi, vivono in case separate e hanno iniziato a riprendersi i propri spazi.

Intervistata dal settimanale F, Sonia Bruganelli è tornata a parlare dell’unione ventennale con Paolo Bonolis. I due, genitori di tre figli, hanno recentemente confessato che vivono in case separate ma comunicanti. L’opinionista del GF Vip ha sottolineato:

“Anche se sono sempre stata in coppia, non ho mai sentito di esistere in funzione di un uomo. Se un giorno non dovessi più stare con Paolo, rimarrò comunque quella che va a trovare i suoi figli, Stefano e Martina (nati dal matrimonio del conduttore con l’ex moglie Diane Zoeller, ndr), e i miei nipoti, perché li considero tali, a prescindere da lui”.

Mentre tante coppie si descrivono come una cosa sola, Sonia ha sottolineato che lei e Paolo sono “due entità diverse“. La Bruganelli ha dichiarato:

“Noi non siamo una cosa sola, ma due entità diverse che hanno scelto di vivere insieme, di creare una famiglia e che, ora che i figli sono più grandi, possono anche permettersi di riprendere in parte i propri spazi”.

Questo non significa che è finito l’amore, anzi. Hanno semplicemente scelto di riprendersi i propri spazi.

Senza ombra di dubbio, il momento più difficile affrontato da Sonia e Paolo è stata la nascita di Silvia, affetta da una brutta malattia. La Bruganelli ha dichiarato:

“Non sapevo come gestire questa cosa, ero impreparata. Mentre la mia famiglia pensava a me, è stato Paolo che concretamente si è occupato di nostra figlia. Non è stato facile. Per fortuna il tempo aiuta e la cosa non si è rivelata quel dramma che sembrava all’inizio. Ora Silvia sta bene, lavora nella mia agenzia”.